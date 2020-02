Un optimisme chrétien ?

Ce livre rend compte du tour de France que la journaliste de la Croix a effectué pour rencontrer des catholiques, comment dire d'humeur positive et même optimistes... Ils sont moine, chef d'entreprise, visiteuse de prison, professeur d'université, humanitaires engagés auprès des migrants, des pauvres et des handicapés, intellectuel... Bref, ces hommes et ces femmes dont je faisais partie formons une palette large et variée comme un bon plateau de fromages français... chacun avec sa saveur unique !



Mais qu’est-ce qui vous réunit ?

Tous, sommes débordants de foi. En notre Dieu bien sûr ! Mais aussi - plus étonnant en cette période de doute, de contestation et de suspicion permanents - en l'avenir de l'Eglise.

Baptisés, religieux ou laïcs, nous avons bien l'intention de nous investir encore plus dans le renouveau de l’Eglise. Pas à coups de critiques comme on tire des coups de canon. Mais en fournissant des propositions, des critiques constructives, et en cherchant des solutions pour que l'aventure recommence comme elle le fait depuis 2000 ans.

Cette capacité de "critiquer dans l'amour pour construire" est une vertu éminemment chrétienne et... un signe de dynamisme ecclésial!



J’y explique comment le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et mon chemin personnel m’ont permis de trouver de l’unité dans ma vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Cela me donne une grande paix et une grande joie intérieure, une audace et un goût pour entreprendre.

Il semble que Isabelle de Gaulmyn ait été touchée par la simplicité de mon témoignage et par l’ancrage de ma vie enracinée chaque jour dans une heure d'oraison personnelle; par le crédit que j’accorde à la présence agissante de l'Esprit saint dans la vie du monde et dans ma vie de dirigeant.



Et pour conclure que diriez-vous à nos auditeurs ?

Je fais miens les propos de Michel Cool lus sur les réseaux sociaux. Les oiseaux de malheur ont l'art de saturer actuellement notre champ visuel avec trop souvent la complicité de certains médias ou réseaux. Ce livre vient opportunément ébrécher le mur d'enceinte de leurs vaines jérémiades.

L'optimisme chrétien, qui permet de traverser de grandes tempêtes et épreuves - est non seulement à l'œuvre et en forme aujourd'hui, mais il est en train de se réinventer face à des défis nouveaux, voire complètement inédits.

Bref, « Les cathos n’ont pas dit leur dernier mot », un livre à se mettre vite sous la dent pour retrouver l’optimisme. A lire en antidote à la pandémie de déprime et de frousse ambiantes.