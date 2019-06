Un rallye nautique vers le Liban pour soutenir les minorités d'Orient

Après les derniers préparatifs et la célébration d’une messe à l’église Saint-Victor de Marseille, les voiliers ont largué les amarres dimanche 16 juin dernier. Sur la ligne de départ une trentaine de voiliers, 140 navigateurs déterminés à rejoindre l’autre rive de la Méditerranée pour soutenir les minorités d’Orient. Jean-Marie Vidal, navigateur reconnu et double vainqueur de la solitaire du Figaro, a accepté d'organiser cette Route du Liban à la demande de jeunes humanitaires. Il revient sur la raison d’être de ce projet.

L'ensemble des dons effectués pour cette initiative seront reversés à trois associations qui oeuvrent sur le terrain : l’Aide à l’Eglise en Détresse, SOS Chrétiens d’Orient et l’ONG Portes Ouvertes.

Il feront escale à Bonifacio en Corse, à Lipari en Italie, à Kalamata puis à Agios Nikolaos en Grèce et enfin à Chypre, avant de rejoindre le Liban. Parmi les skippers sur la ligne de départ, Edith Ollive, 44 ans, mariée, maman de trois enfants. Avant d’être mère au foyer elle a travaillé dans la Marine Marchande. Passionnée de voile elle a embarqué hier avec son équipage. Ils seront quatre à bord de son voilier. Avant de partir, elle a expliqué comment elle appréhendait cette traversée.

Comme Edith, une trentaine de skippers et leurs équipages devraient arriver à Beyrouth dans trois semaines environ, autour du 10 Juillet. Pourquoi avoir choisi le pays du Cèdre comme point d’arrivée de cette navigation de l'Occident vers l'Orient ? Réponse de Jean-Marie Vidal.

De l’autre côté de la Méditerranée on s’organise et on se prépare à accueillir les voiliers. Une fois arrivée à Chypre, la flotte sera rejointe par une dizaine de bateaux venus du Liban pour effectuer la dernière traversée jusqu’au littoral libanais. Après un passage le long des côtes de la capitale, les voiliers accosteront à Jounieh, au nord de Beyrouth, où ils seront accueillis par l’Automobile et Touring Club du Liban. Patrick Soumrani en fait partie, il en dit plus sur cet accueil.

Ce rallye nautique est l'occasion de défendre une cause humanitaire, en l'occurence les minorités d'Orient, mais également celle de relever le défi d'une aventure humaine. Edith Ollive explique à RCF ce qu'elle attend de cette traversée.

A noter que les fonds récoltés permettront à l’AED de financer la distribution de repas. L’association SOS Chrétiens d’Orient projette pour sa part de financer la construction d’un foyer d’accueil pour des jeunes. Quant à Portes Ouvertes, elle axera son action sur la fourniture de produits de première nécessité, de vêtements, d’aide médicale, en plus de la distribution de matériel scolaire.

Pour suivre l’avancée des bateaux ou faire un don rendez vous sur larouteduliban.com.