Aujourd’hui, est une journée où le Secours Catholique et d’autres associations se mobilisent contre la misère dans le monde.

Nous remettrons cette après-midi à la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, et au Ministère des Affaires sociales un rapport sur les dimensions de la pauvreté ; nous le voyons bien sur le terrain, la pauvreté n’est pas qu’une affaire de statistiques. Alors, pendant 3 ans, avec ATD Quart Monde, le Centre Socio-Culturel des 3 cités à Poitiers et Elena Lasida, enseignante-chercheuse de l’Institut Catholique de Paris, nous avons mené une enquête pour comprendre, décortiquer les diverses dimensions de la pauvreté. Ce travail qualitatif vient compléter le travail quantitatif d’Ester Duflo, prix Nobel d'économie.



Notre objectif est que les recherches et les politiques publiques s’inspirent de ce référentiel et enfin parviennent à mieux combattre et même à éradiquer la pauvreté.

Ce rapport s’inscrit dans un cadre de recherche internationale pilotée par Université d’Oxford et dans six pays (Bolivie, Tanzanie, Bangladesh, UK, France, USA) une recherche participative dans laquelle les personnes pauvres sont co-chercheuses, à égalité avec les universitaires et les professionnels.

Dans tous les pays, on découvre huit dimensions de la pauvreté, comme les privations, la dégradation de la santé physique et mentale ou l’isolement. Mais surtout ce rapport met en avant l’interdépendance de ces dimensions et la nécessité de prendre en compte l’ensemble des dimensions simultanément : TOUT EST LIE ! Sans travail, difficile d’avoir un logement, de se nourrir correctement, de se soigner et réciproquement la dépendance aux institutions, le sentiment de ne plus être maître de sa vie, mais également le double combat de survivre au quotidien et de résister.

Ainsi ces personnes ne sont plus seulement l’objet de programmes pensés par d’autres mais bien une source indispensable de connaissance pour lutter contre la pauvreté.



Cette recherche confirme deux convictions clefs du Secours Catholique :

1. la pauvreté financière a un impact sur l’ensemble de la vie sociale et familiale des personnes qui en souffrent et il faut donc des politiques très globales qui agissent simultanément sur l’accès à l’éducation, au logement, à un travail digne ….

2. Leur expérience de la précarité à ouvert de nouvelles pistes d’analyse de la pauvreté. C’est de leur expertise que doit également partir la recherche de solutions.