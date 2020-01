« J’ai fait une petite vidéo… ». Voilà vraiment une formule presque courante que dans ma jeunesse je n’aurais jamais pu prononcer, à moins d’être un professionnel de la télévision ou du cinéma. Or c’est aujourd’hui à la portée d’un très grand nombre de personnes avec son téléphone intelligent de faire dans l’instant une vidéo de ce qui se trouve en mouvement devant nous, il y a juste un bouton sur lequel appuyer et qui enclenche une vidéo qui peut être diffusée partout.

Le fait que tout le monde film, d’une certaine façon ça nous transforme en témoin oculaire de tout, c’est presque oppressant… Alors d’où vient ce mot ?

En fait, ce n’est qu’en 1960, qu’il est attesté dans notre langue, tout seul, en venant de l’anglais, pour désigner un enregistrement de l’image et du son sur un support magnétique et maintenant numérique en pouvant le retransmettre sur un écran, aujourd’hui le plus souvent les écrans de no téléphone intelligents.

Hier c’est donc accessible à tous d’où dans nos dictionnaires l’expression mettre une vidéo en ligne, que tous peuvent voir d’un bout à l’autre de la planète sur nos écrans de poche. Au tout départ, il y a bien sûr le latin video, qui signifie je vois, dont les Anglais ont fait un grand nombre de mots en lui faisant jouer le rôle de racine, puis par abréviation, en faisant un nom, a video.

Eh bien par exemple, en 2001 la vidéocapsule, pour les examens endoscopique, au plus profond de notre corps, ou bien dans l’ordre alphabétique, vidéocassette en 1971, vidéoclip en 1982, puis vidéoclub, vidéocommunication, vidéoconférence, qui économise des kilomètres, la vidéosurveillance, la vidéothèque en 1971, vidéodisque, Et hier justement en lisant, dans l’ordre alphabétique, ma petite fille énonçait très vite les mots d’où : vidéohonie, vidéoprojecteur, vidéoprotection, vidéordure, vidéosurveillance, non non… pas vidéordure, vide-ordure… même s’il est alphabétiquement entre vidéoprotection et vidéosurveillance, évitons pour le moment la vidéo dans vide-ordures, tout de même !