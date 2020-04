Vive les poètes sociaux

Si la Foi de Dieu en l’Homme nous subjugue en ce temps de Pâques, je suis témoin et admiratif qu’elle s’incarne, se joue par la porte que le Secours Catholique Caritas France essaie sans cesse d’ouvrir, celle de la charité en acte. Je peux vous dire qu’elle est active cette charité chez nos bénévoles et salariés, même à partir de nos confinements. Quelle beauté, bonté, inventivité, à travers ces femmes et hommes grammairiens de fraternité ! Une dédicace pour eux sans oublier les autres bien sûr… Mais une dédicace aux associations caritatives en lien avec les diocèses et paroisses, les CCAS et DDCS… Ils sont au front.

Le pape François vous appelle dans sa lettre du 12 avril des « Poètes sociaux » ; j’aime aussi vous appeler poètes sociaux et notre société en a tant besoin. Merci ! Sur ces lignes de front émerge cette leçon évidente d’humanité simple. Les chemins d’aujourd’hui et de demain ne pourront pas faire l’impasse de permettre à chaque personne au bord de nos routes, vivant une sous-dignité citoyenne, de retrouver des relations en égale dignité et égaux moyens… pas des minima sociaux ... Mais des maxima sociaux ! Pour construire ensemble le beau et le bien commun et plus largement, militons à l’appel de notre Pape pour un Revenu, un salaire Universel. La grandeur de l’Homme le vaut bien quand même ! Même Dieu lui donne sa vie ! Dans nos dé-confinements progressifs, osons des chemins nouveaux ! Les plus précaires et fragiles que l’on rejoint aujourd’hui sont les plus atteints par la crise parce qu’ils sont justement les moins rejoints dans nos relations citoyennes. Pouvoir danser dans une même ronde notre commune fraternité : c’est faire droit à la beauté, au mystère de chacun sans aucune exclusion. Oui dans les larmes de ceux qui souffrent en ce moment, j’espère pour demain cette danse qui n’exclut personne et nous invite à la joie. En attendant… Chers « Poètes Sociaux », prenez soin de vous, de vos familles, de vos voisins les plus fragiles, et que fleurisse par vos engagements la révolution fraternelle !