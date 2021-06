"Ascètes au milieu du monde" par le Hiéromoine Euthyme

Le père Jean-Claude Gurnade nous entraine avec le beau livre « ascètes au milieu du monde » dans le monde grec du siècle dernier à l’écoute des saints « bien ordinaires ». Des femmes et des hommes dans le monde, de toute condition, portés par une confiance indéfectible dans la providence divine et l’amour inconditionnel du prochain, vivent humblement l’idéal de sainteté proposé à tous. Ce livre aux éditions des Syrtes, nous présente 43 de ces vies si humbles et pourtant si lumineuses et porteuses d’espérance !



On retrouve le Père Jean-Claude, suivi d'une discussion avec les différents points de vue oecuméniques.