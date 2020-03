À l'origine est la bénédiction

LE CARÊME AVEC RCF, 40 JOURS POUR RÉORIENTER SA VIE - Du 26 février au 12 avril, RCF vous accompagne tout au long du Carême et de la Semaine sainte, jusqu'au Dimanche de Pâques. Découvrez notre programmation spéciale sur le thème "Réorienter sa vie".

"Déchirez vos cœurs, revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux."

(Jo 2, 13)

Comme le clame le prophète Joël, le Carême c’est le temps du retour à Dieu, à l'alliance du Premier Testament. Puisque la Bible nous dit qu’à l’origine est l'amour et la bénédiction, nous pouvons revenir sur cette relation primordiale. Et relire le livre de la Genèse, qui nous présente un Dieu "tout Autre" que ce que nous pouvons imaginer.



le Carême, un temps pour se tourner vers un dieu de miséricorde

"Le Carême, c'est ce temps comme une parenthèse où je viens me baigner à la miséricorde de Dieu", dit Nicole Fabre. Finalement, il y a toujours quelque chose en nous que nous avons du mal à accepter. Se tourner vers un Dieu de miséricorde, c'est "se laisser accueillir tel que je suis".

Réorienter sa vie, la proposition de RCF pour le Carême, c'est "revenir au centre", nous dit la bibliste. Au quotidien, on court constamment ce risque d'être décentré par quantité de choses. Se recentrer, aller à la source : c'est le sens du terme "conversion" : "revenir à cet essentiel à la fois si simple et en même temps unique". Et à partir de là, "déployer notre existence en communion avec les autres et avec Dieu".



Dans la Genèse, retrouver un Dieu d'amour

Dès le tout premier chapitre de la Genèse le lecteur est invité à voir un Dieu capable de faire sortir du chaos, capable de mettre sa lumière. "Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut." (Gn 1, 3) C'est là sa première parole. "Je l'entends comme une redécouverte de qui est Dieu", explique Nicole Fabre, de la part des auteurs de la Genèse. Un texte à prendre pour ce qu'il est : un mythe.

Un mythe, c'est "une histoire qui vient dire quelque chose qui est vrai de tout temps, qui est tellement au cœur et à la racine même de l'existence que ça transcende quelque chose d'historique, c'est vrai à toutes les périodes de notre histoire. C'est un fondement donné pour comprendre l'ensemble de la vie".



Un Dieu qui s'implique dans notre histoire

Lire la Genèse au XXIe siècle, c'est comprendre que la création n'est pas une histoire passée, mais qu'elle est en marche, continûment. Quand Jésus prie à Gethsémani prie avant son arrestation, il a beau être dans une "incompréhension physique", il y a en même temps en lui "cette conviction que Dieu est celui qui crée la vie même au cœur du chaos".

"C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui." (Jn 1, 3) Le Dieu de la Bible est Dieu qui s'implique dans l'histoire depuis toujours. Non pas un Dieu impassible que les choses humaines n'atteignent pas. "Le récit biblique nous dit que ce Dieu-là, dès le début, va créer l'homme comme un vis-à-vis, va rentrer dans une histoire d'alliance, ça veut dire que lui-même est marqué par les événements."