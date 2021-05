EGLISE, FIL ROUGE

Entre ce lundi 31 mai et vendredi 4 juin, RCF Sud-Belgique vous propose des émissions spéciales dans " La Bonne Tranche" soit entre 12.30 et 13.00 en préparation à la grande journée de direct le samedi 5 juin, "LES PORTES OUVERTES RADIOPHONIQUES";

Vous pourrez y entendre des personnalités qui s'expriment sur leurs sujets de prédilection sur le thème FIL ROUGE "l'Eglise et ..."