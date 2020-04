Malgré le confinement les prêtres se mobilisent pour soutenir les fidèles. Lors du Jeudi saint, fête du sacerdoce, RCF vous propose d'exprimer votre reconnaissance et de leur dire merci!

RCF vous propose une émission spéciale

Et si on disait merci aux prêtres ? C’est l'invitation que RCF lance à tous ses auditeurs pour ce Jeudi saint avec une émission spéciale, jeudi 9 avril de 11h à 12h. Vous êtes invités à participer en direct à l'antenne au 04 72 38 20 23, ou à déposer un message sur la page Facebook RCF Radio.

RÉDIGEZ VOS MESSAGES DE SOUTIEN ! - En partenariat avec la Conférence des évêques de France, RCF a conçu un mur de messages "Merci à nos prêtres". Sur cette page web, chacun peut facilement publier un petit message de soutien aux prêtres à l'occasion du Jeudi saint. Une façon d'exprimer sa reconnaissance envers ceux qui se mobilisent malgré le confinement pour garder le contact avec leurs fidèles et les accompagner dans cette période difficile.

Le Jeudi saint, fête du sacerdoce

Parmi les temps forts de la Semaine sainte, la célébration de la Cène. Lors du Jeudi saint, les chrétiens commémorent en effet le dernier repas que le Christ a partagé avec ses disciples. Un jour important pour tous les fidèles car il institue le sacrement de l'Eucharistie et le sacerdoce.



Les prêtres souffrent eux aussi du confinement

Ils célèbrent des messes dans des églises vides et ne peuvent plus confesser. Privés du contact avec les fidèles, les prêtres souffrent eux aussi du confinement. Ce mardi 7 avril, on entendait sur les ondes de RCF le vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon exprimer "la grande souffrance des prêtres". "Pour tous les prêtres c'est une grande souffrance de ne pas pouvoir prendre soin de leurs fidèles comme ils le font d'habitude", confiait le Père Lionel Dalle.



confinement : quand les prêtres rivalisent de créativité

"C’est un moment difficile pour tous. Pour beaucoup, très difficile, écrit le pape François dans son message pour la Semaine sainte. "Même si nous sommes isolés, la pensée et l’esprit peuvent aller loin, grâce à la créativité de l’amour. C’est ce qui est aujourd’hui nécessaire, la créativité de l’amour".

Cet appel, nombreux sont les prêtres qui s'efforcent d'y répondre. Parcours spirituels, fiches pratiques, défis vidéo, activités pour les enfants... Grâce à internet et aux réseaux sociaux, ils accompagnent et soutiennent les fidèles pendant le confinement. Et pour la Semaine sainte, les idées fusent pour permettre à chacun à vivre les célébrations chez soi.