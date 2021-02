Et si être laïc était aussi une vocation ?

Avec la crise suscitée par les abus sexuels et la question du cléricalisme qu'elle a révélée, le rôle des laïcs et la gouvernance dans l'Église est plus que jamais à l'ordre du jour. Dans son livre "L'heure des laïcs" publié au éditions Salvator, Agnés Desmazières docteur en théologie et histoire, revient sur la nécessaire collaboration et mission des laïcs dans la l'Église.





Les crises, révélatrices des dysfonctionnements de l'Église

La crise des abus sexuels dans l'Église pose la question de notre rôle à tous dans la gouvernance de cette dernière. Comment réfléchir ensemble et trouver des solutions, chacun dans notre rôle, pour améliorer les fonctionnements de l'Église ? Pour Agnès Desmazières, les laïcs ne doivent pas seulement faire acte de présence mais s'impliquer davantage. La crise sanitaire actuelle relance les questions : "Quelle est notre vie de chrétien en commun ? Est-ce que ça se résume à participer à la messe le dimanche ou est-ce que ce n'est pas plus large ? Et quelle est la contribution des laïcs dans cette perspective là ?".



L'évolution du rôle des laïcs

Le mot "laïc" est apparu en même temps que le mot "clerc", comme s'ils étaient en oppostition. Il est important de rappeler, pour Agnès Desmazières, qu'il avait initialement une connotation négative. Pour la théologienne nous devons aller vers un changement positif de ce statut, comme cela a été initié au XXème par l'action catholique et reprise par Vatican II. À l'époque des initiatives prennent formes avec des figures emblématiques comme Maurie-Pauline Jaricot, fondatrice de la Propagation de la foi ou encore Frédéric Ozanam qui a fait avancer le catholicisme social. "Il y a une dynamique missionaire de la part des laïcs qui va justement amener à réfléchir en retour : si les laïcs sont appelés à participer à la mission de l'Église dans quelles mesures ils ne sont pas aussi appelés à participer à la question de sa gouvernance ?" précise Agnès Desmazières.

"Je pense qu'il y a une solidarité entre les laïcs qui se tisse et il faudrait qu'elle soit développée de manière positive, non en opposition, mais dans une fierté d'être ce qu'on est, avec nos vocations."