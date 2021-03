Après avoir été un sujet tabou durant des siècles, l’inceste s’impose aujourd’hui comme une réalité indéniable. Et parfois, ne faut-il pas parler de « familles incestueuses » ?



Avec la publication de l’ouvrage de Camille Kouchner, La Familia Grande, et les révélations en chaîne que ce livre a suscitées, la question de l’inceste commence enfin à sortir de l’ombre et à être prise au sérieux par le législateur et le juriste. Il faut dire que les chiffres sont effrayants : un enfant sur cinq selon le Conseil de l’Europe est victime d’abus d’une manière ou d’une autre, et l’immense majorité l’est au sein des familles. Pourquoi ? Si tout passage à l’acte tient de la rencontre entre un profil psychologique et des « opportunités », certaines familles ressortent de véritables structures incestueuses, se transmettant de génération en génération… Comment aider les victimes et contribuer aux signalements qui pourraient lever ces secrets ? Les juges doivent-ils, dans ces cas, retirer l’autorité parentale ?