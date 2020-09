Le renouvellement du voeu des Echevins 2020

UNE HISTOIRE...

Au 17e siècle, la peste sévit à Lyon. Devant ce fléau, le 8 septembre 1643, fête de la Nativité de la Vierge, le prévôt des marchands (équivalent de notre maire) et ses 4 échevins (adjoints), accompagnés d’une foule de Lyonnais, se rendent en procession à Fourvière.

C’est dans la chapelle de la Vierge qu’ils font le vœu de monter chaque année pour entendre la messe, offrir 7 livres de cire blanche et un écu d’or et ce, si Lyon est épargnée. Peu après, le mal recule et leur vœu est exaucé.



...QUI DURE JUSQU'EN 2020

Depuis cette date, chaque 8 septembre, le maire de Lyon et les élus montent à Fourvière perpétuer cet engagement et l’archevêque bénit la ville avec le Saint Sacrement. Trois coups de canon annoncent cette bénédiction. Le renouvellement du Vœu des Échevins manifeste l’attachement de Lyon à la Vierge, protectrice de la ville.

Tous les Lyonnais sont conviés à cet événement unique en France.

La célébration du 8 septembre est cette année présidée par Monseigneur Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse et en présence des élus de la ville.

La célébration est commentée par Laetitia de Traversay et le père Didier Rodriguez.