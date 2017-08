L'Incarnation - Pourquoi Dieu s'est fait petit enfant

Elle avait été annoncée par les prophètes, la naissance du Christ est au cœur de la joie de Noël. Et pourtant, le Sauveur n'est pas apparu sous la forme d'un puissant conquérant mais celle d'un petit enfant. On a tous une idée majestueuse, puissante de Dieu. "En fait on est invité sans cesse à comprendre que le Dieu des chrétiens c'est une toute-puissance à se faire petit.", explique le P. Geoffroy de la Tousche. Quand on dit avec saint Jean que le Verbe se fait chair, on dit que la parole se fait l'un de nous. Une parole que l'on peut accueillir, que l'on peut refuser. "Noël c'est Dieu qui accepte, qui décide de se faire tout petit, qui se met à notre portée aussi."



"Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous." (Jn, 1, 14)

La toute puissance de Dieu

Un Dieu qui se fait tout petit est difficile à concevoir de manière uniquement intellectuelle. Mais si l'on découvre qu'il est un Dieu qui nous aime alors on approche de qui il est. "Dieu ne dépend pas de l'homme mais il accepte de dépendre de la manière dont l'homme va le recevoir."

La dépendance

Jésus est né dans une structure familiale. Quel sens cela peut-il avoir? Pour le P. Geoffroy de la Tousche, Jésus, en naissant dans une famille, donne un sens à la dépendance.



Émission enregistrée en décembre 2016