Qui sont les disciples du Christ? 1/2

De douze ils sont aujourd'hui des millions. "Un disciple, c'est celui qui écoute, c'est celui qui suit." Les disciples du Christ, ceux qui ont connu Jésus pendant ses années de vie publique, l'ont vu enseigner et pour certains, mourir sur la croix. Les premiers apôtres sont devenus les premiers chrétiens. Françoise Ladouès signe "Pierre, Paul, Jacques et les autres" (éd. Nouvelle Cité).



Disciple ou apôtre?

Les apôtres sont des disciples. Mais on réserve le terme d'apôtre à ceux qui ont connu Jésus de son vivant. Et que Jésus a choisi. "Plus tard, Paul se dira apôtre car il considérait qu'il avait vu Jésus qui lui était apparu."



douze apôtres

12, chiffre symbolique de la plénitude. "On pense que Jésus a réellement choisi 12 disciples." Il y a eu Pierre, le premier et le plus connu, qui a pourtant trahi le Christ. D'autres sont moins connus. Dans les Évangiles certains appels du Christ sont racontés avec précision, d'autres non. Ce qui a poussé ces hommes à suivre le Christ, c'est vraisemblablement "un désir de spiritualité".

ÉMission enregistrée en décembre 2016