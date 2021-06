Frère Alexandre Frezzato : "Dieu appelle tout le temps"

Le frère Alexandre Frezzato étudie à la faculté de théologie de Fribourg. Il y prépare une license canonique avant ses vœux définitifs qu’il prononcera début d’année prochaine.

En plus de ses études de théologie, il chante le chant grégorien : avec un autre frère étudiant, il a créé une chaîne Youtube pour faire découvrir la beauté du chant grégorien dominicain. La chaîne s’appelle OPCHANT et affiche déjà près de 22000 abonnés et 150 vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCR4myAMEoTjCu2WVBcuXKSg

Il vient de publier un livre "Saint Dominique, 9 jours pour le découvrir" aux éditions Saint Augustin : https://www.laprocure.com/neuf-jours-pour-decouvrir-saint-dominique-meditations-spirituelles-alexandre-frezzato/9782889262151.html