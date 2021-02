Importance du dialogue islamo-chrétien en Inde

Cependant, dans certaines localités, les responsables religieux se réunissent et partagent ensemble dans des buts de paix et de fraternité.

C’est ce qu’expliquent les pères Ligori Devaraj et Jegani Arockiasamy, originaires du diocèse de Dindigul dans le sud de l’Inde.

Ils sont actuellement en mission dans le diocèse de Saint-Claude.