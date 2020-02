Le Carême avec RCF, 40 jours pour réorienter sa vie

© Corinne SIMON/CIRIC - Du 26 février au 12 avril, RCF vous accompagne tout au long du Carême et de la Semaine, jusqu'à Pâques, avec une programmation spéciale

Du 26 février au 12 avril, RCF vous accompagne tout au long du Carême et de la Semaine sainte, jusqu'au Dimanche de Pâques. Découvrez notre programmation spéciale sur le thème "Réorienter sa vie".

• PARCOURS SPIRITUEL : 40 jours pour réorienter sa vie à la lumière des Écritures

Halte Spirituelle, par Véronique Alzieu et Béatrice Soltner

Si l'Ancien Testament nous parle de l'alliance du peuple hébreu avec un Dieu d'amour, et nous indique ce pourquoi l'homme est fait, il raconte aussi les 40 années que le peuple élu a passées au désert : 40 ans pour se libérer de l'esclavage. Relire ces textes en 2020, c'est se demander de quel(s) esclavage(s) il nous faut à notre tour, nous libérer. Dans le Nouveau Testament, le récit des tentations au désert, où le Christ a passé 40 jours, nous enseigne sur le combat spirituel. Sa mort sur la croix nous invite à méditer sur le sens du pardon. Là où il y a l'amour il n'y a pas de jugement : par sa vie et sa mort, Jésus nous a fait voir à quel point nous sommes aimés de Dieu, il a ainsi rétabli l'alliance de l'Ancien Testament.

Avec HALTE SPIRITUELLE RCF vous propose un parcours en cinq étapes :

- À l'origine est la bénédiction, avec Nicole Fabre, pasteure de l'Église protestante unie de France (ÉPUdF) ;

- La traversée du désert, avec le Père Emmanuel Faure, prêtre du diocèse de Belley-Ars (Ain) et membre du bureau national des exorcistes à la Conférence des évêques de France (CEF) ;

- Vaincre les tentations avec Jésus, avec Philippe Dautais, prêtre orthodoxe ;

- "Pardonnez 77 fois 7 fois" ;

- "Tu ne jugeras pas", avec Sylvaine Landrivon, théologienne.



• En quoi croyons-nous vraiment ? réorienter sa vie avec le credo

Le b.a.-ba du christianisme, par Élise Chardonnet

Durant le Carême on est invités à approfondir notre foi. Mais en quoi croyons-nous vraiment ? Notre foi est résumée dans le Credo, un texte destiné à nous rassembler et nous transformer intérieurement. Dans LE B.A.-BA DU CHRISTIANISME, Élise Chardonnet vous propose quatre émissions consacrées au Credo et au sens des mots choisis par les Anciens pour dire la foi chrétienne.

PODCAST ► RÉORIENTER SA VIE

Pendant le Carême, des personnalités et des anonymes racontent comment ils ont réorienté leur vie.