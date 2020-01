Le pasteur Daniel Cassou, cahrgé de communication à l'Eglise Protestante Unie de France

C’est une nouvelle aventure qui s’annonce du 29 juillet au 2 août 2020 à Albi pour des jeunes de 15 à 20 ans, sur le thème : la Terre en partage.

Depuis 2009, l’Église protestante unie ancre son animation jeunesse dans l’organisation d’événements nationaux conçue par et pour les jeunes : le Grand KIFF. Cet événement offre l’opportunité à chaque jeune de cheminer dans un parcours de foi personnel notamment à travers la lecture de la Bible, des temps de louange, de musique, d’animations, de jeux et de rencontres.



Pour réfléchir autour du thème La Terre en Partage, le Grand KIFF invite aussi les jeunes de 20 à 30 ans qu’ils soient étudiants ou jeunes actifs à participer à un Challenge. Ses objectifs sont nombreux et notamment avant, pendant et après ce rassemblement de jeunes.



Durant ce premier semestre 2020, c’est d’abord, mener une réflexion sur cette thématique : La Terre en partage, autour des questions d’écologie, de développement durablement, mais aussi de fraternité sur l’accueil des migrants… Le Challenge est l’occasion de mettre en place des actions locales et régionales de solidarité ou des actions innovantes.



Pendant le Grand KIFF, du 29 juillet au 2 août 2020 à Albi chaque groupe de jeune pourra présenter ses réalisations : vidéo, témoignages, expo, reportage… et s’inspirer des actions menées par d’autres groupes. C’est surtout l’occasion de vivre une dynamique positive et collective en faveur du développement durable et d’une fraternité renouvelée.



Après le Grand KIFF, ces actions concrètes pourront être mises en œuvre par ces groupes jeunes dans les paroisses. Être une Église plus verte, plus fraternelle, plus solidaire, Le Challenge du Grand KIFF invite les jeunes et l’ensemble des membres de nos Églises à être témoins de l’Évangile aujourd’hui.



Pour participer à ce Challenge, les partenaires du Grand KIFF proposent 8 fiches d’animations à télécharger sur le site web legrandkiff.org pour animer ces temps de réflexion autour du Grand KIFF, mais découvrir les nombreuses associations participantes à cet événement.



A chacun de relever ce challenge d’une terre en partage pour participer à cette événement, le porter dans la prière et le soutenir financièrement.