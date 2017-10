Les Journées Essentiel'Mans 2017

Les 13 et 14 octobre le diocèse du Mans organisait les Journées Essentiel'Mans. Deux jours de réflexions et de rencontre sur le thème "Croire, un nouvel art de vivre".

Pour Mgr Yves le Saux, évêque du Mans, "nous voulons être vecteurs d'un dialogue entre hommes et femmes de notre temps. Nous ne cherchons pas à convaincre l'autre qu'on a raison mais à écouter l'autre". Près de 500 personnes se sont retrouvées au Palais des Congrès du Mans pour entendre de très nombreuses personnalités intellectuelles - philosophes, journalistes, théologiens, artistes, pour évoquer ce nouvel art de croire.

RCF Sarthe, partenaire de l’événement, vous permet de revivre ces échanges.

Mgr Le Saux est satisfait de la qualité des échanges qui ont eu lieu. Il invite les chrétiens à se nourrir de ces enseignements en vue du Synode diocésain.

Auteur d'une "Brève apologie pour un moment catholique", l'académicien Jean-Luc Marion a apporté son témoignage sur l'Eglise et le message catholique, pour lui, la seule institution qui ne soit pas en crise". Interrogé par Antoine Bellier de RCF, le philosophe est revenu sur le rôle des chrétiens dans la vie politique et dans la société française.



Son excellence le Cardinal Peter Turkson s'est déplacée au Mans pour cette 3ème édition. Le Préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral depuis août 2016 revient sur ce nouvel art de vivre auquel nous invite l'Eglise. Il revient aussi sur la figure du pape François, dont il est l'un des proches collaborateurs.

Mgr Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen est venu témoigner son année vécu après l’assistanat père Jacques Hamel dans son église en le 26 juillet 2016. Ces mots qui ont bouleversés la salle.



Lytta BASSET est une philosophe et théologienne protestante franco-suisse. Accompagnante spirituelle depuis 30 ans, elle nous parle des valeurs chrétiennes présentent dans la société.

« C’est dans le chaos que Dieu nous attend ». Sœur Sophie de Jésus est missionnaire aux Philippines, elle vient témoigner de son action auprès des jeunes en grandes difficultés.



Cyril et Daphné Folliot sont sarthois. Ils livrent leurs témoignages sur les 3 années passées en famille dans la banlieue de Bondy. Ils ont participé à un programme mise en place par l'association catholique le Rocher.



Le colloque Essentiel'Mans a aussi était le lieu de nombreux échanges grâce aux tables rondes. Elles ont réunis par exemple le spationaute Jean-Loup Chrétien, l’actrice Brigitte Fossey, la pianiste et vierge consacrée Viviane Bruneau-Shen et enfin l’historienne de l’art Sophie Mouquin autours du sujet « beauté et transcendance ». Les échanges sont animés par Yves Thréard, journaliste et chroniqueur

"Avenir et espérance de l’Homme" fut le thème d'une autre table-ronde réunissant Dominique Quinio, présidente des Semaines Sociales, le Cardinal Peter Turkson, Mgr Dominique Lebrun Archevêque de Rouen et Albéric de Serrant Directeur du cours Alexandre Dumas – Espérance banlieues.

Ce nouvel art de vivre passe forcément par notre rapport à la Nature. En se basant sur l’encyclique du Pape Francois Laoudato Si, Frédéric Baule, expert des marchés pétroliers, Guillaume Petit de la Perrelle chef d’entreprise, Laura Morosini co-présidente de Chrétiens unis pour la terre reviennent sur la notion d’écologie intégrale. Ces échanges sont animés par Stéphanie Dupasquier, journaliste KTO.

Entre tous ces échanges et ces témoignages Jean-Phillipe Le Trévou nous a offert quelques improvisations musicales. Voici un extrait de l’une des œuvres de l’organisme inspiré du thème du film « Mission »