Les nouvelles voies de l'evangélisation

Table ronde animée par Benjamin Coste du magazine Famille Chrétienne, depuis le sanctuaire ND de Grâce à Cotignac à l'occasion du jubilé des 500 ans des apparitions de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus avec le Père Daniel Ange, Iisabelle et Pascal Rousseau et le Frère Baudouin Ardillier