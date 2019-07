Michel Farin, jésuite écrivain et réalisateur à la télévision

Michel Farin est devenu jésuite en 1961, avant d'être ordonné en 1968. Passionné de cinéma et convaincu de l'importance d'atteindre les gens par la télévision, il a pendant 35 ans travaillé à l'émission de télévision dominicale Le jour du Seigneur, pour laquelle il a réalisé de nombreux documentaires, tels Résistance et Pardon ou Le pouvoir et les larmes.

Il est aussi l'auteur de plusieurs livres.