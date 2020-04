Du fond de notre pauvreté, entrer en communion avec Dieu

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère LUC

"En demandant à Jésus de guérir son enfant, un homme lui dit : Je crois ! Viens en aide à mon incrédulité!" (Mc 9, 17-29). A la redescente de la montagne où il a été transfiguré, Jésus est, une fois de plus, confronté à la souffrance d’un innocent. Une foule animée discute avec les disciples qui l’attendent. Tout tourne autour d’un homme désespéré, qui prend à témoin les gens au sujet du mal incurable qui atteint son fils depuis des années: un esprit qui s’empare de lui et le met en danger de mort. Les disciples n’ont rien pu faire. L’homme présente son cas à Jésus: "Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à guérir mon enfant, à le soigner, à le libérer, moi son père qui l’aime? J’ai tout essayé, tes disciples n’ont rien pu faire!"



Jésus appelle l’enfant souffrant et le met au centre. Au père qui l’appelle à l’aide, "si tu peux, fais quelque chose, par pitié...", Jésus répond: "la question n’est pas mon pouvoir car tout est possible à Dieu, la question est crois-tu?" Jésus déplace le centre d’attention: "Il ne s’agit plus d’observer en spectateur la souffrance désespérante et l’impuissance d’un père ou bien qui va sortir vainqueur de cette compétition : le mal ou le bien ? Dieu ou l’esprit muet ? Ce qui compte c’est l’attitude intérieure, la disponibilité du père. Es-tu prêt à te fier à quelqu’un d’autre ? Es-tu disponible à la volonté de Dieu ? Es-tu disposé à le laisser agir ?"



"Je crois mais viens en aide à mon incrédulité, je suis un peu disponible mais je sens bien que cela résiste beaucoup en moi ! Jésus, délivre-moi !" Questionné par Jésus, l’homme reconnaît que lui-même a besoin d’aide, de guérison, de libération. Il demande alors à Jésus de lui donner cette ouverture-là. En se présentant pauvre de foi devant Jésus, l’homme est dans le vrai. Jésus peut agir et confirmer cette attente: ce désir n’est pas fou, n’est pas faux, n’est pas interdit, il rejoint la volonté de Dieu. Ne pas craindre d’identifier nos manques plutôt que de les cacher ou de les esquiver. En faire des prières, les remettre à Dieu. La foi n’est pas une idée, ni une opinion ou une conviction personnelle. Elle est une relation de confiance qu’il s’agit de nourrir, d’entretenir pour qu’elle porte du fruit.



Face à la réalité du monde, ma pauvreté me saute aux yeux ! Ce soir ce père de l’enfant malade nous apprend à prier: "La complexité, l’ampleur des problèmes me dépasse de tous les côtés, la tempête est trop forte, la foule affamée est trop grande, le mal est trop profond, les pauvres sont trop nombreux, les forces me manquent, la paix me manque, la joie me manque, la foi me manque, le coeur me manque… Jésus viens à mon aide !" Oui, "Heureux les pauvres de coeur, le Royaume des Ceux est à eux !" Heureux ceux qui manquent, ils pourront demander et recevoir. Ils ne resteront pas seuls. Tout est prêt pour qu’ils entrent en communion avec Dieu.



La personne d’espérance pour aujourd’hui vient de Hongrie. Gergue, Grégoire en français, a 28 ans, il est journaliste local. Avec son épouse, ils sont arrivés il y a deux mois à Gyongyeos une petite ville au nord-est du pays. Ils ont emménagé dans un bloc hlm de cinq étages aux nombreux appartements, dans un quartier populaire. Au début du confinement sa femme, infirmière, a été réquisitionnée à l’hôpital. Il s’est retrouvé avec du temps de libre. Alors il a placardé une petite annonce format A4 dans l’entrée de l’immeuble. Il s’y présente avec sa photo et propose: "Si vous avez plus de 65 ans, que vous vivez seul(e) et que vous avez besoin d’aide appelez-moi, je serai votre serviteur." Il a ajouté son numéro de téléphone et son adresse mail. Chaque jour il passe saluer les anciens de l’immeuble. Il fait leurs courses d’épicerie et de pharmacie. Il organise diverses animations. Par exemple un café communautaire : à l’heure dite, tous les habitants ouvrent la porte de leur appartement, tout en restant chez eux. Gergue met de la musique dans la cage d’escalier et passe d’étage en étage servir le café. En quelques semaines les relations entre les résidents se sont transformées. Gergue est devenu le héros de l’immeuble.