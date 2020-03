Fête de l'Annonciation: prier Marie en ce temps d'épidémie

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, et chaque soir (à partir de mardi) de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole. > En savoir plus

Le 25 mars, journée spéciale "illuminons l'annonciation"

Ce mercredi 25 mars, on célèbre la fête de l'Annonciation. Les évêques de France appellent à faire sonner les cloches des églises à 19h30, en solidarité avec les malades et les soignants, fortement sollicités face à la propagation du coronavirus. Ils invitent tous ceux qui le souhaitent, croyants ou non, à déposer une bougie à leurs fenêtres.



"Tous avec Marie", une initiative de sept recteurs de sanctuaires mariaux

Face à l'épidémie de coronavirus, des recteurs de sanctuaires mariaux, dont le Père Mathieu Thouvenot, ont lancé "Tous avec Marie". Un site décliné en compte Facebook et compte Twitter, pour inciter chacun à confier ses doutes et ses peines dans la prière à Marie. Ils proposent de participer à une neuvaine en ligne.

Qu'il s'agisse de Notre-Dame-du-Puy (Haute-Loire), de Notre-Dame de Fourvière (Lyon), de Notre-Dame du Laus (Hautes-Alpes), de Notre-Dame de Rocamadour (Lot), de Notre-Dame de Bourguillon et Notre-Dame du Scex en Suisse, ou de Notre-Dame de Lorette, en Italie, ces sanctuaires mariaux sont actuellement fermés au public. Les religieux qui les font vivre continuent de prier, mais à huis clos. Les recteurs de ces sanctuaires enjoignent les fidèles à se réunir virtuellement via les nouveaux moyens de communication.

