À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

méditation de Frère Benoît

"Jésus dit à ses disciples: On vous persécutera à cause de mon nom. Mettez-vous bien dans l’esprit que vous n’avez pas à préparer d’avance votre défense : car moi je vous donnerai un langage et une sagesse." (Lc 21,5-19). C’est un des passages les plus graves de l’Évangile car, à l’approche de sa Passion, le Christ donne des indications à ses disciples sur les temps futurs : la destruction du temple, la persécution à venir, les signes annonciateurs de la fin du monde. Le contexte est donc très lourd. D’une certaine façon, pour certains d’entre nous, l’angoisse et la peur qui nous étreignent parfois ne doivent pas être très loin de ce que ressentaient alors les amis de Jésus. Au verset 11, juste avant notre passage, le Christ dit ainsi : "Il y aura de terribles tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel."

C’est au milieu de ces graves annonces que Jésus délivre un message d’espérance. Quel est-il ? C’est que nous ne sommes pas seuls lorsque nous endurons une souffrance ou que nous traversons une épreuve. Il l’a promis à ses disciples et nous en sommes témoins : en quittant cette terre, il nous a donné son Esprit. Nous le célébrerons dans quelques semaines avec la fête de la Pentecôte. Oui, par ce don de l’Esprit, il nous est donné "un langage et une sagesse". Ce n’est pas tout à fait une idée nouvelle, puisque Moïse, essayant de se défausser alors que Dieu voulait l’envoyer parler à Pharaon, se serait entendu répondre par Dieu : "Je serai avec toi quand tu parleras, je t’indiquerai ce que tu devras dire." (Ex 4,12) Même dans les temps difficiles, nous pouvons au plus intime de nous-mêmes laisser cette bonne nouvelle nous habiter : nous ne sommes pas seuls.

Encore un mot sur les "signes". Le concile Vatican II a eu à ce sujet cette réflexion : "l’Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l’Évangile" (Gaudium et Spes, 4). Cet appel est très actuel. Saurons-nous, dans la crise que nous traversons, scruter les signes des temps pour y discerner les conversions nécessaires et les raisons d’espérer ?

Ce soir, le signe d’espérance nous vient de Trappes. Le Père Étienne Guillet, curé de la paroisse catholique, est souvent venu à Taizé avec des groupes de jeunes du diocèse. Dans un message vidéo, il a souhaité une belle entrée en Ramadan à ses amis et voisins musulmans : "Au nom de la communauté chrétienne de Trappes, nous voulions, alors que vous allez entrer en Ramadan, vous souhaiter à tous un très beau mois. Cette année, nous le savons bien, le confinement nous donne d’inventer notre vie de foi de manière toute particulière. C’est ainsi que nous avons vécu le Carême puis la fête de Pâques, dans cet état de confinement : ce fut très particulier de vivre le jeûne, la prière, le partage depuis chez nous, sans pouvoir nous retrouver ; de vivre également les grandes fêtes de Pâques, qui nous rassemblent si nombreux chaque année, chacun chez soi.

Nous voulions vous témoigner que nous avons pu nous rapprocher de Dieu pendant toute cette période. C’est donc le vœu que nous voulons vous transmettre : de parvenir vous aussi à vous rapprocher de Dieu, dans ce contexte si particulier, jusqu’au terme du confinement. Voisins et amis musulmans de Trappes et d’ailleurs, nous vous souhaitons un très beau mois de Ramadan. Nous sommes heureux de bâtir avec vous cette paix que Dieu veut pour notre monde." Oui, bon début de Ramadan à tous nos amis musulmans !