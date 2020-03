Prière de Taizé: dans l'épreuve, reconnaître une présence

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère Luc

"À la tombée de la nuit, ses disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau et se dirigèrent vers Capernaüm, sur l’autre rive. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent se mit à souffler, et le lac était très agité. Les disciples avaient déjà parcouru cinq ou six kilomètres, quand ils virent Jésus marcher sur l’eau et s’approcher de leur bateau. L’épouvante les saisit. Mais Jésus leur dit : C’est moi, n’ayez pas peur ! Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau, et au même moment, ils touchèrent terre à l’endroit où ils voulaient aller." (Jn 6, 16-21)

Ce soir du lundi 23 mars, nous prions en communion avec tous les auditeurs de RCF en France et en Belgique. Voici quelques pistes de réflexion alors qu’à Taizé la prière se poursuit maintenant par quelques instants de silence.

Dans le récit d’Évangile (Jn 6, 16-21) que nous venons d’entendre, les disciples courageusement se sont embarqués pour une traversée de nuit afin de poursuivre la mission sans délais. Certains sont pêcheurs dans la région et familiers de cette navigation. Mais au milieu de la nuit, alors qu’ils sont déjà au large et sans autre refuge que leur barque, les voilà surpris par une tempête. Le vent et les flots deviennent menaçant. L’eau profonde, la mer ou le fleuve, qui peuvent nous engloutir en quelques instants, représentent la mort qui nous prend.



Celui qui persévère, seul sur la mer dans la nuit à travers le danger, pour rejoindre ses disciples, c’est Jésus qui résolument souffrira la Passion et la croix pour nous sauver. Ni la douleur, ni l’humiliation, ni l’abandon de ses proches, rien ne pourra le dissuader de donner sa vie. Son amour est plus fort même que la mort.



Ses disciples dans la barque l’aperçoivent mais ils restent sous l’empire de la peur tant la distance, le bruit et la violence des éléments semblent empêcher toute relation. Est-ce bien le même Jésus, notre maître et Seigneur ou n’est-ce qu’une illusion ? Pourquoi se met-il en péril de la sorte ? Va-t-il disparaître sous nos yeux ? Allons-nous le perdre définitivement ?



Jésus les interpelle, sa parole rétablit la relation, elle restaure une sérénité. Et aussitôt ils touchèrent terre, à nouveau disponibles pour poursuivre la mission. Dès que Jésus les rejoint, ils sont en lieu sûr. N’est-ce pas cette communion avec Jésus qui a affronté la mort pour les rejoindre qui est leur véritable destination ? Avec lui, ils sont assurés de pouvoir avancer sur ses traces.



Quand survient une épreuve imprévue et grave, comme les disciples, nous pouvons être pris par la panique. Ne cherchons pas trop longtemps à examiner la hauteur de la nuit, la profondeur de la mer ou la violence des éléments. Rester spectateurs d’un drame, sidérés par les menaces et les dangers nous maintient passif. Encore dans l’obscurité et la confusion, ne s’agit-il pas plutôt de reconnaître une présence, même fragile, d’entendre une parole, même ténue, pour renouer une relation et reprendre la route ? D’autres nous attendent.



Comme chaque jour nous partageons le témoignage d’une personne d’espérance. Ce soir c’est Nathalie, une institutrice du Val-d'Oise. En décembre dernier elle a été hospitalisée pour une grippe sévère. Les médecins l’ont plongée dans un coma artificiel, mise sous assistance respiratoire et circulation extra-corporelle pendant deux semaines.



Elle raconte ce qu’elle a découvert à son réveil : "J’ai alors clairement pris conscience d’avoir été accompagnée dans le moment le plus difficile de ma vie par la prière de mes proches et à travers eux par le Christ lui-même. Cela m’a donné une force immense pour traverser cette épreuve sans angoisse. Je peux témoigner que la prière n’est pas vaine mais qu’elle m’a portée lors de la plus grosse épreuve que j’ai connue. Une de mes nièces qui a 19 ans, m’a rendu visite à l’hôpital, quelques jours après mon réveil. Elle m’a dit : «Depuis un moment, je ne croyais plus tellement et je n’allais plus à l’église, et quand j’ai appris que tu étais dans le coma j’ai été effondrée. J’ai eu besoin de la prière et j’ai senti que tu avais aussi besoin qu’on prie pour toi. Cela m’a apporté beaucoup de sérénité et m’a apaisée parce que j’ai senti que tu étais accompagnée»".



Prions pour tous ceux qui ne peuvent pas prier, pour ceux qui sont en service de réanimation et pour ceux qui les soignent.