Prière de Taizé: vivre notre vie comme un don

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

méditation de Frère benoît

Jésus dit : "Donnez, et l’on vous donnera; c’est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qui vous sera donnée". (Lc 6, 27-38)



Cela fait exactement une semaine que nous vous retrouvons chaque soir, depuis Taizé, pour vivre en direct la prière depuis notre communauté. Les frères d’un deuxième foyer ont repris hier l’animation de cette prière. Et nous sommes reconnaissants aux équipes de RCF de rendre possible, chaque soir, ce lien de communion.

Le texte que nous avons entendu il y a quelques instants, tiré de l'Évangile selon saint Luc, s’inscrit dans un passage sur le pardon et sur le don, qui est ouvert par ce verset : "Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux." (Lc 6,31). Le pardon et le don sont deux chemins que Jésus nous offre pour restaurer nos relations trop souvent marquées par la dispute ou la méfiance.

En cette période de confinement, certains ressentent durement la solitude. Par cette prière transmise sur les ondes, nous voulons tout spécialement les rejoindre et leur dire que nous pensons à eux. Mais d’autres, par exemple des familles nombreuses vivant en ville, doivent apprendre à cohabiter sans que ce soit toujours facile à vivre ! Le pardon et le don : deux chemins offerts à tous.

Cette parole de Jésus est un encouragement à vivre notre vie comme un don. Si l’amour de Dieu est inconditionnel, et ne dépend donc pas de mes bonnes actions, en revanche dès que j’ai conscience de cet amour immense ma réponse de croyant, en liberté, est de me tourner vers Dieu pour que ma vie soit un peu plus qu’hier marquée par son amour et sa lumière.

Et c’est là que la promesse du texte peut nous encourager : notre don ne sera pas sans lendemain. Le jour de la moisson vient, et elle sera très abondante. L’image de la mesure, c’est une parabole agricole : Dieu est comparé à un agriculteur qui verse en grains de blé leur salaire à ses employés. Sans se contenter de donner un salaire conforme à ce qui était convenu, l’agriculteur généreux presse le blé dans la mesure, le tasse et le secoue pour en faire entrer autant que possible… et plus encore. Ce que Dieu donne, c’est toujours infiniment plus que ce qu’on a pu lui donner : c’est le fruit de sa grâce.

Pour nous les frères, ce texte nous rappelle l’exhortation que nous avons entendue le jour de notre engagement à vie dans la communauté. Il y est écrit : "Marche désormais sur les traces du Christ. Ne te mets pas en souci du lendemain. Cherche premièrement le Royaume de Dieu et sa justice. Abandonne-toi, donne-toi, et il sera versé en toi une bonne mesure pressée, secouée, débordante."

Aujourd’hui, le témoin d’espérance est Julien, un infirmer de la région Grand Est. Il s’est porté volontaire pour rejoindre le service de réanimation d’une ville très impactée par le Covid-19. Sa mère écrit : "La cadre infirmier vient de l’appeler pour demain matin, elle était en pleurs... Les gens meurent seuls, sans sacrement, sans famille pour les accompagner. Les soignants qui ne sont pas malades sont totalement épuisés." Elle nous supplie de prier "pour ceux qui meurent et pour ceux qui risquent leur vie pour tenter de les sauver", comme son fils Julien qu’elle confie à notre prière.

Hier, un message envoyé au cours de la prière du soir disait : "N’oublions pas les travailleurs qui continuent à faire tourner nos sociétés : le personnel des magasins d'alimentation, des pharmacies, les éboueurs, les forces de l’ordre, les conducteurs de bus et de train." Oui, ne les oublions pas dans la prière et aussi dans les marques de reconnaissance que nous pouvons avoir pour eux.

Dans la litanie d’intercession qui va suivre, chaque soir nous prions pour des situations concrètes, pour des endroits du monde et des personnes qui souffrent. Nous le faisons, parce que nous croyons que Dieu écoute notre prière. Nous le faisons aussi, parce qu’en priant ainsi nous devenons plus responsables les uns des autres.