Charlieu : Agnès Demure et Michou Prost

Agnès Demure et Michou Prost sont engagés dans la vie de la paroisse Sainte-Marthe qui regoupre plusieurs clochers autour de Charlieu.

Agnés vie son engagement avec les enfants et les jeunes et témoigne des initiatives prises pour la transmission d'une foi vivante.

Michou, elle, marquée par des deuils personnels, a choisi de servir dans les équipes Funérailles. Accueil des familles dans la peine, préparation des cérémonies, partage de vie avec tous ceux qui assistent aux funérailles d'un être cher des moments forts humainement et spirituellement.

De belles rencontres dans cette semaine consacrée à Charlieu sur RCF Saint-Etienne.