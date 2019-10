Père Marie-Antoine de Lavaur (1825-1907) : le combattant 3/4

C’est à travers saint François d’Assise que le père Marie-Antoine de Lavaur, religieux capucin, se transfigure peu à peu en un Evangile vivant, pour la gloire du Christ ! Il a été le prédicateur et le confesseur le plus recherché à Lourdes. Son rayonnement missionnaire demeure sans pareil. Il a ressenti jusqu’à l’angoisse ce que serait une vie humaine privée de sa dimension surnaturelle. Véritable apôtre d’une nouvelle évangélisation, la haute silhouette du père Marie-Antoine, humble frère mendiant, a parcouru les routes jusqu’aux villages les plus perdus, sans cesse en quête de la brebis égarée. Son activité missionnaire inlassable lui a valu des aventures parfois cocasses, parfois dramatiques, mais toujours au service du Seigneur et pour le bien des âmes en péril. Dans ce 3ème épisode de votre feuilleton spirituel des Pèlerins de Dieu à la découverte ce mois-ci du père Marie-Antoine de Lavaur, poursuivons ensemble l’histoire de ses quelques 700 missions répertoriées en 50 années d’apostolat, parsemée de grands combats en un temps de persécutions religieuses. Bibliographie : - BAYLE (Jacqueline), Le saint de Toulouse s’en est allé…

