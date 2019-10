Père Marie-Antoine de Lavaur (1825-1907) serviteur de Dieu : sa Spiritualité 4/4

Le père Marie-Antoine de Lavaur revient ! Accueillons-le, nous dit le père abbé Jean-François Villepelée dans sa préface à la biographie de Jacqueline Baylé, tandis qu’il nous présente invariablement Celle qui fut l’étoile de sa vie : l’Immaculée ! Avec la tendresse d’un enfant, mais aussi dans la fidélité à l’esprit de saint François, il l’a aimé, vénérée, exaltée à chaque instant. Il voulait que les uns et les autres la découvrent, cette Mère, que Jésus nous a donnée du haut de la croix. Que de sanctuaires élevés en son honneur n’a-t-il pas visités ou même restaurés, conduisant ainsi les pèlerins sur les chemins de la confiance et de la fidélité. Dans ce 4ème numéro de votre émission Pèlerins de Dieu consacrée au père Marie-Antoine de Lavaur, laissons-nous toucher par sa spiritualité mariale tournée vers la mission au nom d’un Dieu père, Fils et Saint-Esprit et sa vie religieuse d’un capucin qui a accompli héroïquement ses vœux de pauvreté, d’obéissance et de chasteté.

