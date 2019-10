Père Marie-Antoine de Lavaur serviteur de Dieu (1825-1907) : le capucin 1/4

50 ans durant, le Père Marie-Antoine de Lavaur, géant à la longue barbe, bure usée à la taille par une corde, le crucifix planté dans la corde, le regard qu’on n’oublie pas, le sourire joyeux, maniant le patois comme le latin, a parcouru Toulouse en tous sens, toujours en quête d’âmes à ramener à Dieu, et de bienfaits à prodiguer aux pauvres et aux malheureux. Toulouse, mais aussi le sud de la France, missionnaire capucin jusqu’à la moelle des os, à Rome ou en Terre sainte. Pour lui, pas de christianisme de sacristie ! Là où le Christ Jésus est considéré comme un être mythique, en son temps, au XIXe siècle comme encore plus aujourd’hui, le père Marie-Antoine nous crie l’urgence de renouer un contact vital avec le Seigneur crucifié par amour pour nous. Dans ce 1er épisode de votre nouvelle émission Pèlerins de Dieu, laissons-nous toucher par la figure exceptionnelle d’un religieux capucin du XIXe siècle, le père Marie-Antoine de Lavaur. Découvrons ensemble son milieu familial, son enfance et surtout sa vocation sacerdotale puis religieuse.

