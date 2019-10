Père Marie-Antoine de Lavaur serviteur de Dieu (1825-1907) : le missionnaire 2/4

A sa mort on a crié « le saint de Toulouse s’en est allé » ! Répondant à l’appel du Christ Jésus en devenant un vrai fils de s. François d’Assise, le père Marie-Antoine de Lavaur a été envahi par un feu brûlant qui l’a poussé à faire aimer l’Amour qui n’est pas aimé. Ce grand missionnaire de Toulouse, de Lourdes, du Midi de la France et même au-delà, a affirmé envers et contre tout le règne du Christ, une royauté de vérité et d’amour, en traversant 5 révolutions, coups d’Etats ou insurrections, 2 persécutions religieuses, sous 2 rois, un empereur et 2 républiques. Là où les pauvres, les méprisés, les victimes du malheur, deviennent prisonniers d’une société matérialiste, le père Marie-Antoine vient tirer la sonnette d’alarme. Le don de soi doit parcourir un vaste horizon, sans relâche, aux étendues de la Divine Charité trinitaire. Dans ce 2ème épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas du père Marie-Antoine de Lavaur, découvrons ensemble un missionnaire hors norme, messager infatigable de l’Evangile de Jésus Christ et grand ouvrier depuis Lourdes de l’amour maternel de la Vierge Marie, l’Immaculée Conception.

Bibliographie : - BAYLE (Jacqueline), Le saint de Toulouse s’en est allé… P. Marie-Antoine de Lavaur Capucin (1825-1907), Editions du Carmel, témoins de vie, 2006. - BAYLE (Jacqueline) et ROSSINI (Jean-Marcel OFMCap.), Père Marie-Antoine missionnaire capucin (1825-1907) Un pionnier de la nouvelle évangélisation, Toulouse, Ed. du Pech, 2019. - de BEAULIEU (Père Ernest-Marie), Le P. Marie-Antoine DE LAVAUR au 1er Pèlerinage en Terre Sainte Récits et témoignages de pèlerins, Toulouse, Ed. du Pech, 2012. - BOURBON (Bernadette), Au-delà des mots… Le « Saint » de Toulouse en images », Toulouse, Ed. du Pech, - ROSSINI (Jean-Marcel OFMCap.), Père Marie-Antoine de Lavaur Les combats d’une vie, Toulouse, Ed. du Pech, 2019. - Œuvres du Père Marie-Antoine de Lavaur aux éditions du Pech : Prier avec Sainte Marie-Madeleine, 2017 ; Manuel du Pèlerin de Notre-Dame de Livron, 2017 ; Religions et Politique des principes aux réalités, 2017 ; Entre deux persécutions Jésus, ce Roi que vous cherchez, 2017 ; L’Amour n’est pas aimé, 2016 ; L´Amitié, 2016 ; L'Indulgence de la Portioncule St François d'Assise, 2016 ; Les Grandes Gloires de Saint Antoine de Padoue, 2016 ; Prier le Sacré-Cœur de Jésus, 2015 ; Sur La Terre Comme Au Ciel - Noëls, 2015 ; Prier avec Saint Antoine de Padoue, 2014 ; Le Notre Père, 2014 ; Le clergé et le peuple, 2013 ; Prier avec le Chemin de Croix, 2013 ; Notre-Dame des Douleurs, 2013 ; Mes souvenirs, 2013 ; Prier avec les trois Ave Maria, 2012 ; Histoire de Bernadette, 2012 ; Le manuel du pèlerin, 2012 ; L´homme est fait pour la Foi, 2012 ; Prier avec Joseph et la sainte famille, 2011 ; Nos plaies sociales et la mission de Bernadette, 2011 ; Le choix de Notre Dame, 2011 ; Le livre des proscrits - Reportages à chaud dans la douleur, 2011 ; Lettres à sa famille - Dans l'intimité du Saint de Toulouse, 2010 ; Le lis Immaculé - Merveilles et secrets de Notre-Dame de Lourdes, t. 1. 2009 et t. 2 2008 ; Vatican I et l’infaillibilité, 2009 Méthode par excellence pour prier le Rosaire, 2009. - http://a.p.m.a.free.fr