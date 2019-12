Père Pierre-Joseph de Clorivière (1735-1820) : rétablir la compagnie de Jésus en France 3/3

Figure spirituelle aux prises avec les conflits politiques les plus éprouvants de son temps, maître en matière d’oraison et de discernement, le père jésuite Pierre-Joseph de Clorivière développe, en fils d’Ignace, une spiritualité de l’évènement selon sa biographe Chantal Reynier. Confronté aux questions nouvelles de la raison, de la science, de la sécularisation, de la Déclaration des droits de l’homme et de la place de la religion au sein de l’Etat, il tente d’y apporter, tant par ses écrits que par ses engagements, une réponse innovante inspirée de l’Evangile et nourrie de la tradition ignatienne. Homme d’intériorité et de réseaux, personnalité libre et mystique, pleine de compassion envers une société déchristianisée, il est novateur dans le rapport de l’Eglise au monde. Dans ce 3ème épisode de votre émission Pèlerins de Dieu sur les pas ce mois-ci du père jésuite Pierre-Joseph de Clorivière, découvrez avec nous la fécondité d’une fin de vie sous l’Empire marquée par la suspicion et la prison mais aussi par le rétablissement de la compagnie de Jésus en France à partir de 1814.

