Sainte Marie de Jésus Crucifié (1846-1878) : une carmélite fondatrice 2/4

Dans Une enquête au pays du Levant, en 1923, Maurice Barrès présente Mariam Baouardy, devenue au carmel sœur Marie de Jésus crucifié, comme « une âme et un corps d’Assomption incapable de vertige ». A son tour, écrivant dans La légende dorée au-delà des mers une biographie de celle qu’on appelait la petite arabe, le juif converti au catholicisme René Schwob déclare : « A peine avant le temps où devaient fleurir, on peut dore à l’abri des miracles, la pure sainteté à Lisieux de Thérèse de l’Enfant Jésus, à Dijon, d’Elisabeth de la Trinité, achevait de se dérouler une des vies les plus merveilleuses de l’histoire catholique ». Dans ce 2ème épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas ce mois-ci de sainte Marie de Jésus crucifié, tentons ensemble de la suivre depuis son entrée à 21 ans au carmel de Pau jusqu’à ses fondations de carmel en Inde à Bangalore puis dans sa Palestine natale à Bethléem.

