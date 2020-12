Vers un Noël fraternel

Après une année hors norme du fait de la crise sanitaire et des attentats, le besoin de fraternité semble plus important que jamais, comme nous y invite le Pape François dans sa toute dernière encyclique. C’est donc sous le signe de la fraternité que RCF vous propose de cheminer vers Noël.

UN PODCAST POUR VOUS ACCOMPAGNER PENDANT L'AVENT : "AVENTures DE NOEL"

Chaque jour, un podcast est proposé aux auditeurs sous forme de calendrier de l’Avent sonore.

Des « AVENTures de Noël » où un anonyme partage le souvenir d’un moment de fraternité ou de solidarité qui a profondément marqué sa vie.

Podcast diffusé à 7h56 du 1er au 24 décembre.



UNE SÉRIE HALTE SPIRITUELLE POUR L’AVENT ET NOËL

« Comment croire à l’impossible ? », telle est la thématique d’une série de 4 émissions Halte Spirituelle diffusées pendant l’Avent et jusqu’à Noël.

En cette période de désorientation générale, comment nourrir l’espérance, oser croire en l’impossible, oser croire en l'inespéré ?

Émissions proposées par Véronique Alzieu et Béatrice Soltner, du lundi au vendredi à 15h et l’intégrale le samedi à 21h.



UNE SEMAINE SPÉCIALE SOUS LE SIGNE DE LA FRATERNITÉ ET NOËL EN DIRECT DE NICE

Du lundi 21 au mercredi 23 décembre, une programmation avec pour fil rouge la fraternité.

Je pense donc j’agis

Lundi : Vivre la fraternité avec tout le vivant, un « booster » pour la fraternité humaine

Mardi : A quelques jours de Noel, en France, l’urgence de la fraternité

Mercredi : Comment la fraternité fait tenir debout les personnes les plus fragiles

Émission proposée par Melchior Gormand de 9 à 11h

Visages

« La fraternité avant tout », avec Cédric Herrou (agriculteur de la vallée de la Roya qui a aidé des migrants)

Émission proposée par Thierry Lyonnet, Lundi 21h - Mercredi 16h - Samedi 23h - Dimanche 19h

Contre-courant

« Basilique Notre Dame de l'assomption de Nice : préparer Noël malgré tout » : reportage sur les paroissiens de la Basilique de Nice.

Émission proposée par Véronique Alzieu, mardi à 13h30, jeudi à 6h et vendredi à 19h

Commune Planète

« Prendre soin les uns des autres »

Émission diffusée samedi à 10h03 et 22h45 et dimanche à 20h45



Les 24 & 25 décembre en direct de la Basilique Notre Dame à Nice

C’est au cœur de cette paroisse du centre de Nice, meurtrie par l’attentat du 29 octobre dernier, que RCF propose à ses auditeurs de vivre Noël cette année.



Jeudi 24 décembre :

- Matinale spéciale avec l'évêque de Nice comme Grand Invité à 8h30

- Je pense donc j’agis spécial Nice : « Après les inondations et les attentats : une communauté qui se relève face à l’épreuve. »

- 17h-18h : « Comment vivre un Noël fraternel » avec des acteurs de la solidarité à Nice

- 19h-19h30 : Introduction au mystère de Noël

- 19h30-20h : Vêpres solennelles

- 20h-21h : Messe de la nuit de Noël en direct



Vendredi 25 décembre :

8h30 : interview dans le Grand Invité du curé de la paroisse ND de l’Assomption

10h-10h30 : table ronde avec les paroissiens de la basilique de Nice

10h30 : messe en direct

12h : Bénédiction Urbi & Orbi du Pape François en direct de Rome



UN NOUVEL AN À TAIZÉ

RCF vous propose de passer la soirée du 31 décembre en compagnie de la communauté de Taizé.

Cette année, les rencontres européennes de jeunes ne pouvant avoir lieu, du fait de la crise sanitaire, RCF sera en direct avec les frères depuis Taizé, en Bourgogne, et avec les jeunes volontaires présents.



À partir de 21h, nous vous proposons, avec les frères et les volontaires, de relire cette année 2020 si particulière et de nous projeter avec espérance vers l'année nouvelle. À 23h15, nous retransmettrons un temps de prière pour la paix.