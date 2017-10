Croq la vie, 700 lycéens de Rhône-Alpes rassemblés à Valence

Du 21 au 23 octobre 2017, le parc des expositions de Valence (Drôme) accueille le rassemblement provincial des lycéens. Trois jours pour vivre en commun une expérience d'Eglise, dire sa foi, comprendre et assumer le concept de "maison commune".

Dans la perspective du Synode 2018 sur "La foi, les jeunes et le discernement des vocations", les équipes de RCF et des radios RCF de la région Rhône-Alpes vous font vivre l'événement. Au micro d'Elise Chardonnet et Anne Kerléo, des lycéens témoignent sur l'engagement, la façon dont ils perçoivent l'Eglise et vivent leur foi.

Une émission enregistrée en public, en présence de Mgr Pierre-Yves Michel (évêque du diocèse de Valence) et Mgr Jean-Louis Balsa (du diocèse de Viviers). Avec la participation des lycéens de Croq la Vie et la présence de Vinz le Mariachi en grand témoin. L'accompagnement en musique est assuré par le groupe Team'O'Theo.