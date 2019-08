Aldo Naouri, regards sur l'enfance et la famille

Retour sur sa propre enfance

Depuis 40 ans Aldo Naouri est un médecin pédiatre qui écrit, enseigne et guérit à contre-courant. Ce spécialiste des rapports familliaux aux nombreux ouvrages à succès, insiste sur l'importance des rôles distincts et complémentaires du père et de la mère, de l'importance d'une saine autorité et même des bienfaits de certaines frustrations imposées aux enfants. Archaîque ou plein de bons sens, chacun jugera.

Aldo Naouri publie un ouvrage permettant au lecteur de remonter dans la propre enfance de l’auteur. Un livre écrit à la demande de ses enfants, et qui était selon Aldo Naouri, une manière de faire ensemble le deuil de leur mère et épouse, décédée il y a sept ans. Une histoire très intime et personnelle, et en même temps universelle.



L'importance du sens de l'effort

Un livre dans lequel on apprend que le spécialiste des relations entre enfants et parents n’a pas connu son père, décédé deux mois avant sa naissance. Mais ce père qu’Aldo Naouri n’a pas connu physiquement, était toujours présent dans le discours de sa mère. Une mère qui l’a éduqué dans la communauté juive de Libye, à Benghazi, avant que la famille ne doive rejoindre l’Algérie en 1942.

Le psychiatre révèle que malgré une pauvreté matérielle familiale, ils ont vécu à huit dans une cave de 20m² en Algérie, il n’a jamais manqué d’amour et d’entourage. Une période de sa vie dans laquelle Aldo Naouri apprend à vivre en collant au principe de réalité. Tout n’est pas dû, et si l’on veut que les choses changent, cela dépend de nous. D’où l’importance, pour le psychiatre du sens de l’effort, qu'il explore dans plusieurs de ses ouvrages.

Émission diffusée en avril 2019