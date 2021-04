Alec : un jeu mais pas que !

ALEC...Apprendre à Lire, Ecrire,Compter...ou le nom de la mascotte, un fenec agile et plein d'humour pour entrainer les enfants de maternelle et du primaire dans un univers animé, séduisant, intelligent et plein de références pour un apprentissage ludique mais efficace ! Que demander de plus à un jeu vidéo ? Vous pouvez même l'essayer gratuitement jusque fin juin !