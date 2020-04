Confinement et famille: le couple mis à rude épreuve

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand en direct.

Une situation inédite qui peut accroître les tensions

La période de confinement que nous vivons actuellement peut amplifier les tensions. Les couples ne sont pas forcément préparés à vivre 24 heures sur 24 ensemble. D’autant qu’il n’y a plus les sas de décompression habituels qui nous permettent de contourner la routine. Cela peut être difficile à gérer, devenir source de frustration et d’agacement. Ce qui est vrai du couple l’est également entre parents et enfants surtout quand ces derniers sont des adolescents en demande d’autonomie.



Comment mieux vivre cette période sans s’énerver ?

Chacun des membres du couple doit être vigilant pour préserver du temps pour soi. "Avoir des moment seuls, c’est l’une des clés pour faire perdurer l’entente", indique Christiane Behaghel, du CLER Amour et Famille. Il y a aussi l’écoute mutuelle et la communication qui permettent de dépasser les incompréhensions réciproques. Il ne faut pas hésiter à "expliquer ses émotions", souligne la conseillère conjugale et familiale.



Opter pour la créativité

L’autre bonne recette pour vivre ce confinement avec moins de tensions, c’est selon Christiane Behaghel, "d'introduire de la fantaisie à l’intérieur de la routine". Une auditrice de RCF, Estelle, a choisi de chanter chaque jour avec son conjoint tout en conservant des activités personnelles, en respectant le rythme de l’autre. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre temps individuels et temps ensemble. On peut aussi "danser en couple, organiser des chorégraphies en famille", suggère Christiane Behaghel.



Ne pas oublier d’exprimer son amour

Une autre auditrice de RCF, Régine, témoigne après 63 ans de mariage de l’importance de dire "je t'aime" à son conjoint - "Je t'aime", c’est-à-dire, "je te veux du bien", comme l’exprime la traduction de l’italien : "ti voglio bene". On peut penser à tort que nous n’avons pas forcément besoin d'exprimer l'amour pour le vivre. En réalité c’est essentiel.

Certes, "il y a différentes manières de montrer" ses sentiuments, explique Christiane Behaghel, "les langages de l’amour sont nombreux et ils s’éduquent". En couple et en famille, à l’occasion de ce confinement, nous pouvons apprendre à poser des gestes, à exprimer des paroles qui peuvent apparaitre comme de petits riens mais qui, comme le dit une auditrice, Claire, nous font marcher "sur le chemin du bonheur".