Des jeunes pour un voyage humanitaire et culturel au Sénégal

Mehdi, Denizi, Mélissa et Inès sont partis pour un voyage au Sénégal pendant les vacances de Toussaint 2018.

Ce voyage, préparé pendant un an, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat mené par l'ACARS et l' Ecole de l'Oralité, représentés par Mohamadou et Sylvère.

Des jeunes fiers et heureux partagent avec nous leurs rencontres et leurs découvertes. Ils nous présentent le résultat de l'atelier d'écriture qu'il ont mené pour rendre compte de leur voyage et les musiques enregistrées là-bas.

Un vrai voyage initiatique dont ils sont revenus transformés et grandis, grâce à l'accompagnement efficace de l'ACARS et de l'école de l'oralité !