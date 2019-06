Georges Goudet : Viens avec Nous !

Le stéphanois Georges Goudet nous présente : " Viens avec nous ", un CD de 16 titres produit avec Marie-Louise Valentin et Hugues Fantino.

Marie Louise est au téléphone, Georges en direct et ils nous dévoilent ce beau projet en direction des jeunes et des familles ! Paroles et Musiques au service d'une rencontre vivante avec Jésus !

Le CD sera accompagné au mois de juin par un livret de plus de 80 pages proposant de nombreuses activités ludiques permettant de s'approprier les thèmes proposés par les chansons tout au long d'une année scolaire et liturgique !