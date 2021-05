"J'aimerais", le nouvel album de Frédéric Zeitoun

" Merveilleuses chansons Frédéric, tu y développes ton univers faussement gai avec maestria. Avec la joie des fêtes juives dans "j’aime tout le monde". Tu dis des choses tellement vraies . Dans ce monde de juges, Coluche, Brassens et le très regretté Desproges qui tous seraient bannis. Ce dernier peut-être en tête pour cet humour décalé mais sans vulgarité. Et toi, ton style d’écriture, d’écrivain de chansons que Nougaro se flattait d’être - une bonhommie qui cache ton mal de vivre, mais aussi cette joie nécessaire. Donnez nous s’il vous plaît notre rire quotidien. Bref j’ai plus qu’aimé. Ton antique Lama " - Serge Lama



Douze chansons produites et réalisées par mes trois mousquetaires : - Gérard Capaldi, à la réalisation, aux arrangements, à la confiance et à l’optimisme contagieux. - Thierry Communal, mon frérot, à l’avis toujours pertinent, à la fidélité et à l’éternelle bienveillance. - Gérard Davoust, " mon Gérard ", sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. Et comme, c’est bien connu, toutes les chansons ont une histoire, voici en quelques mots quelques unes de ce nouvel opus :

. J’aime tout le monde :

J’ai fait un rêve… Je me suis vu, touché par la grâce, doux comme un agneau, hurler à la face de l’humanité : " Aujourd’hui, j’aime tout le monde ! ". Par bonheur, ce rêve est devenu réalité… le temps d’une chanson.

. La chanson sans chanteur :

À ma connaissance, on n’avait jamais, jusqu’alors, chanté les états d’âme d’une chanson. D’un homme, d’une femme, d’un enfant, d’un taureau… oui. Mais d’une chanson… non. " La chanson sans chanteur " ou les tribulations d’une laissée-pourcompte dans le fond d’un tiroir

. J’aimerais

Une adresse à l’univers conjuguée à tous les temps du conditionnel. Une chanson pleine d’espoir… mais sans illusion



Après avoir écrit pour Hugues Aufray, Louis Bertignac, Carlos, Zaz, et bien d’autres, Frédéric Zeitoun prend le micro pour de bon et nous enchante avec cet album de duos. Il parvient même à le clore par une habile mise en abyme, toute en autodérision, et qui donne son titre au disque : « Duo en solitaire », ou comment s’affranchir des figures imposées de la chanson. Tout un programme. Frédéric Zeitoun a enregistré avec Charles Aznavour son dernier duo. Avant d'être chroniqueur à la télévision, Frédéric Zeitoun se voyait d'abord chansonnier. Parolier pour de nombreux artistes, il se produit sur scène depuis une dizaine d'années en interprétant ses propres chansons. L’année dernière nait ce projet d’un album de duos qui sort ce 5 avril : Aznavour, Fugain, Lemay… viennent apporter un regard nouveau sur les compositions du « petit juif à roulettes ».