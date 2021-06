La Baie des arts à LANGUEUX et Kergré en juin à PLOUMAGOAR

Ce mercredi sur RCF on s'arrête à deux endroits en Côtes d'Armor pour des évènements qui auront lieu à partir du 18 Juin avec le nouvel évènement "la Baie des Arts à Langueux et le 19 juin des animations dans les bois à Ploumagoar.

Présentation avec Laurine BOCK, chargée de programmation pour le service culturel de Ploumagoar

et Philippe BOULENGER, président de la Ruche des Arts à Langueux