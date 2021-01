A la découverte de l'Herbergement

Bien desservie par la route et le fer, la commune de l'Herbergement connaît depuis plusieurs années une croissance forte : nouvelles familles, plus d'une centaine d'entreprises dynamiques. La commune de 3500 habitants ne fait pas mentir son histoire qui a vu l'Herbergement comme un vrai carrefour de vie, un lieu emblématique de foires, de marchés, et ça depuis le Moyen-Age. La commune affiche aussi une belle vitalité de ses commerces et de ses associations. C'est aussi une terre de sports. Elle nous est présentée par madame le maire, Anne Boisteau-Payen.