Le commerce équitable ou comment vivre décemment de son travail

L'écologie est devenue un enjeu majeur de nos vies et l'encyclique Laudato Si' nous invite à nous engager davantage dans une démarche intégrale. RCF donne la parole à des hommes et des femmes qui se mobilisent près de chez vous sur ce sujet et partagent ce qui nourrit leur engagement.