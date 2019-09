Lecture et littérature, ferments d'épanouissement pour la jeunesse

Guy Jimenes, auteur d'ouvrages pour la jeunesse,anime régulièrement des ateliers destinés aux jeunes de classes élémentaires ou de collèges en Région Centre.

Leur permettre de découvrir toutes les facettes du livre et de l'édition, les inciter à lire autrement et surtout à devenir eux-mêmes auteurs : c'est avec passion que Guy Jimenes incorpore le "levain" de sa vocation dans une "pâte" pleine de promesses.

Retour également sur son dernier ouvrage "j'ai décidé de t'écrire" : comment une jeune collégienne s'adresse à son père, et indirectement à sa mère, avec la fraîcheur de son adolescence et déjà la maturité d'une écrivaine pleine de talent.