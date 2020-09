Comment est-il et sera possible de se nourrir sur le territoire de Dinan dans les temps à venir ? Envie d’apprendre à gérer vos semences ?

Durant tout un week-end, venez vivre et faire vivre l’autonomie alimentaire de l’agglomération à travers des ateliers, conférences, rencontres et tables-rondes les 11-12 et 13 sept 2020.

Les précisions de Claire JULIANI, membre du collectif "Les Vigiliantes" à Dinan