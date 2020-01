On ne grandit pas en dehors de la relation

L'éducation au service de la croissance de Soi... et de l'Autre aussi.

Rejoindre l'enfant en difficulté pour savoir comment il fonctionne.

Etablir la confiance en privilégiant la mise en situation plutôt que le savoir lui-même.

C'est en mettant en pratique les principes de "gestion mentale" portés par Antoine de la Garanderie, pédagogue français, que Françoise Lesavre, notre invitée du jour, a trouvé les clés de la progression et de la réussite pour les jeunes en échec scolaire.

Ajouté à cela la mise en application de son leit-motiv "on ne réussit pas seul, ni contre les autres, mais ensemble".

Aujourd'hui, cette Fille du Coeur de Marie, de spiritualité ignacienne, poursuit son oeuvre au service de la Formation diocésaine en animant une "retraite dans la vie". Elle s'y fait attentive à la visualisation que chacun peut se faire de la Parole de Dieu