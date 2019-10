Parlez-vous l'Espéranto ?

Saluton ! Kiel vi fartas ? Bonjour, comment allez-vous ? Ils sont quelques 3 millions dans le monde à pratiquer l'espéranto. Lancée officiellement en 1887 par un médecin polonais, cette langue artificielle s'est rapidement développée, avant de sombrer plus ou moins dans l'oubli ou la caricature. Aujourd'hui, grâce à Internet et ses facilités d'apprentissage, elle prend un nouveau départ, toujours dans l'esprit d'égalité et de partage de son origine. Mais pourquoi s'y mettre ? Où s'initier ? Quels avantages ? Décryptage avec trois spécialistes, un responsable de mouvement, un enseignant et un lexicologue.

(Pour en savoir plus: www.esperantoeurope.org )