Difficulté psychologique, déprime, alcool, solitude, ce site est une mine d'informations dédiées aux jeunes. Tests et conseils en prime.

Avec Fabienne Blain, à l'origine du projet et porte parole. Et Léa, étudiante ayant testé le site pour l'améliorer.

https://pasapas-jeunes.com/

Télécharger - visuel_site_pas_a_pas.jpg

Télécharger - visuel_pas_a_pas_cp.jpg