Face aux fractures sociales, retisser du lien

Contre l'isolement...

5 millions de Français se disent en situation de solitude, selon un rapport de la Fondation de France en 2016. L'isolement, qui concerne en premier lieu les personnes handicapées et malades, est souvent synonyme de précarité dans notre société.

... La Solidarité

Face à ce constat des associations mettent tout en œuvre pour jouer la carte de la solidarité : convaincues que la création de lieux d’accueil et de convivialité peuvent contribuer, en favorisant la mixité sociale, à retisser du lien et à ainsi permettre la réinsertion de toutes ces personnes de plus en plus nombreuses cabossées par la vie, victimes en partie de nos systèmes souvent inégalitaires et injustes.

quelques initiatives

Antoine Bellier nous propose de découvrir des initiatives solidaires que soutien l'association Habitat et Humanisme en Île-de-France et dans le Rhône. Les Escales Solidaires et le projet "Habiter demain".